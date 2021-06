Une nouvelle mouture de «Caméra Café» en chantier?

TVA via Instagram/cam_cafe_qc_fan

TVA via Instagram/cam_cafe_qc_fan

Peu de détails entourant le développement du projet, la composition de la distribution et la date de diffusion ont émergé pour le moment, sinon que les tournages débuteraient cet automne.

Contacté par le HuffPost Québec, Groupe TVA a souligné mercredi que le diffuseur n’a rien confirmé pour le moment et ferait une annonce officielle «advenant le cas où cette nouvelle est vraie».

La totalité de l’émission étant filmée à partir d’une caméra fixe, la distanciation physique entre les comédiens serait évidemment beaucoup plus facile à gérer.

Adaptée de la série française du même nom par François Avard, la version québécoise de Caméra café avait eu droit à 10 saisons, diffusées entre 2002 et 2012, et mettait notamment en vedette Martin Matte, Pierre Brassard, Daniel Brière, Martin Drainville, Catherine-Anne Toupin, Antoine Bertrand, Mahée Paiement et Stéphane E. Roy.