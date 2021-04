Retards à prévoir dans la livraison de cannabis

Les distributeurs provinciaux de cannabis à travers le pays apportent des changements pour protéger les consommateurs et les employés et tenter de s’ajuster à la hausse de la demande en cette période de pandémie de la COVID-19 .

La SQDC, la SOC et leur équivalent britanno-colombien ont en outre souligné que Postes Canada ne livrait plus de colis nécessitant une signature et une vérification d’âge.