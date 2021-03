Chirurgies: des retards «inconcevables», selon le PLQ

Wavebreakmedia via Getty Images

«Ce sont des milliers de patients qui sont en attente et qui vivent des moments d’angoisse importants, a dit la porte-parole libérale en matière de santé, Marie Montpetit, en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne vendredi. Il faut que le ministre les rassure.»

Les chirurgies les plus électives seraient les plus affectées, dans le domaine de l’orthopédie, la plastie et l’ophtalmologie.