La majorité des restrictions demeureront en place après le 8 février, prévient Legault

«On doit continuer de faire des efforts. On va faire certains assouplissements, mais je veux être très clair, il va falloir être réaliste, la majeure partie des mesures de confinement vont rester», a-t-il déclaré en conférence de presse. Le couvre-feu fonctionne bien, selon le premier ministre. Il est d’avis que cette mesure a permis de convaincre les plus récalcitrants.

Selon Legault, la situation continue de s’améliorer au Québec, mais 1264 hospitalisations, c’est un nombre encore beaucoup trop élevé, s’est-il alarmé. Il est d’autant plus inquiet dans le contexte où la semaine de relâche scolaire approche.

Protéger les aînés

Le premier ministre en a profité pour demander aux Québécois de continuer à faire attention aux personnes âgées de plus de 65 ans.

«On ne peut pas imaginer une personne de 65 ans dans un chalet avec des personnes avec qui elle n’habite pas, ou qu’elle garde les enfants parce qu’ils sont en relâche scolaire. On va arriver avec des mesures, mais on a des inquiétudes. On se rappelle tous ce qui est arrivé l’année passée au congé scolaire», a-t-il exprimé.