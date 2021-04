Lundi, le premier ministre François Legault a annoncé le passage à l’état d’alerte, en zone rouge , des régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches à compter de jeudi. Ce statut sera assorti d’une fermeture de 28 jours des bars, des salles à manger des restaurants, des théâtres, des cinémas et autres salles de réception.

«Les restaurants n’ont pas été un lieu d’éclosion. Au contraire, on pense qu’on était une partie de la solution, pas le problème! On offre un lieu encadré, structuré, surveillé par la police et la santé publique», a commenté le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ, François Meunier.