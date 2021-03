Pourquoi je résiste à l’envie de rendre Noël encore plus magique pour compenser 2020

Dans ma famille, on fête Noël. Quand j’étais enfant, au moment où on arrivait au mois de décembre sur le calendrier, un pouvoir magique se libérait, qui opérait jusqu’au Nouvel An. Cette force était si puissante qu’elle faisait pousser des guirlandes sur notre escalier, remettait nos devoirs à plus tard et transformait une mère au foyer insatisfaite et un travailleur exténué en parents de rêve, dotés de toutes nouvelles aptitudes (confectionner des tartes, couper des arbres), le tout en chanson.

Ma sœur et moi nous métamorphosions, nous aussi: nous n’étions plus des petites chipies, dont les chambres étaient des «porcheries» et qui se couchaient dans des t-shirts Ziggy Stardust délavés, mais des enfants bien élevées en chemises de nuit, qui s’endormaient à la lueur des bougies électriques brillant aux fenêtres. Nous vivions un véritable enchantement.

Après la naissance de mon premier fils, je me réjouissais donc: mon mari et moi allions partager cette magie des Fêtes avec lui. Comme il est né en décembre, ce premier Noël est passé dans une sorte de brouillard, entre allaitement compliqué et lessives. Mais, à l’approche de son deuxième Noël, j’avais hâte de vivre des Fêtes magiques, parfaites, avec mon mari et mon fils parfaits.

Et puis, à la mi-novembre, je me suis rendu compte que je n’avais pas de bas de Noël personnalisé pour mon bébé. Je suis donc allée sur Etsy et j’ai perdu un après-midi de travail à choisir, puis j’ai commandé le bas parfait. Fait. Ensuite, j’ai vu que je n’avais rien pour accrocher nos bas de manière décorative: j’ai donc acheté trois jolies ancres à poser sur la cheminée. Fait. Puis, j’ai entendu dire que les pépinières de sapins de Noël liquidaient leurs arbres juste avant les Fêtes. J’ai délégué cette tâche à mon mari, qui a, à son tour, perdu un après-midi de travail à passer des coups de fil pour comparer les prix et les à-côtés proposés (chocolat chaud, choristes de Noël) par les différentes exploitations. Les semaines suivantes, nous nous sommes couchés tard pour aller faire nos emplettes en soirée, nous avons réservé par erreur deux fois le même voyage pour rendre visite à nos familles, nous avons déboursé une petite fortune pour des billets de train Polar Express, nous nous sommes retrouvés à court de scotch, et nous nous sommes rendu compte qu’aucun de nous ne connaissait de recette de tarte ou de roulé aux noix.

La magie de Noël, un phénomène pas naturel