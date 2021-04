La réouverture des salles de classe s'est plutôt bien déroulée

De son côté, le ministère de l’Éducation a indiqué, dans un courriel, qu’environ 50% des élèves des écoles publiques et 66% de ceux des écoles privées qui avaient rouvert étaient revenus en classe à la date du 5 juin.

M. Prévost prévoit que 15% du personnel ne sera pas de retour dans les écoles au début de la prochaine année scolaire. «Comme on aura une présence à temps plein, on ne pourra plus avoir accès au personnel, dit-il. La pénurie de personnel pourrait être une problématique importante.»