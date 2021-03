Rentrée scolaire: les activités parascolaires sur la glace

Le député libéral et ex-hockeyeur Enrico Ciccone a immédiatement réagi en dénonçant l’incohérence de cette mesure. Il a demandé quelle était la différence entre une équipe sportive scolaire et civile.

La sénatrice et ex-athlète paralympique Chantal Petitclerc a elle aussi critiqué le plan de Québec. “Les enfants jouent et font du sport ensemble dans les parcs, les camps, depuis le début de l’été. Mais pas le droit à l’école?” a-t-elle commenté sur les réseaux sociaux.

Quatre cas dans les écoles du Grand Montréal

Notamment, il compte se servir de ces sommes pour améliorer le transport scolaire (ajouter des mini-fourgonnettes et des berlines), acheter encore plus de matériel de protection et procéder au nettoyage et à la désinfection des systèmes de ventilation dans les écoles.