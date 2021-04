Toutes les écoles accueilleront des élèves à la prochaine rentrée scolaire

Cette “bulle” de six élèves, valide pour les élèves jusqu’en 3e année du secondaire, “c’est comme nos frères et soeurs”, a illustré le ministre.

«On reste ensemble, on reste dans notre local, on reste en équipe. Ça veut dire que ce sont les professeurs qui changent de locaux, sauf exception.»

Et entre les élèves et les enseignants, une distance de deux mètres est requise de manière générale. Il pourra y avoir exception, par exemple pour un élève du préscolaire qui a besoin d’être consolé, a illustré le ministre de l’Éducation.

Fin du secondaire

Pour les 4e et 5e années du secondaire, là où ce sera possible de le faire, on gardera les mêmes groupes, comme pour les plus jeunes.