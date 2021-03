Rentrée scolaire: «C'est le bordel», dit Québec solidaire

Lundi, quelque 150 scientifiques et professionnels de la santé ont appelé le gouvernement à exiger la distanciation physique d’au moins un mètre entre les élèves et le port du couvre-visage dans les classes.

En point de presse à l’Assemblée nationale mercredi, le député Vincent Marissal, de QS, s’est insurgé contre «l’indécision» du gouvernement. Il a affirmé que les parents étaient stressés et méritaient plus de réponses.

«En ce moment, ce sont les parents, et les enfants par ricochet, qui sont pris avec l’indécision du gouvernement. C’est assez stressant. On a connu des mois difficiles à cause du confinement, (...) et là, moi j’en ai deux qui rentrent demain et c’est le flou le plus total. Je ne sais pas à quoi il a travaillé le ministre Roberge.»