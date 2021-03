Rentrée scolaire: Ottawa transfère 2 milliards $ aux provinces

FangXiaNuo via Getty Images

FangXiaNuo via Getty Images

“Nous, on ne va pas dire aux provinces qu’est-ce qu’elles devraient faire, mais on peut s’assurer que les provinces aient des ressources supplémentaires pour baisser le niveau d’anxiété des parents”, a affirmé M. Trudeau.

Les 2 milliards $ seront distribués en fonction du nombre d’élèves de 4 à 18 ans dans chaque province et territoire.

Argent sans condition?

L’aide sera distribuée en deux versements, le premier à l’automne 2020, le second au début de 2021, après un exercice de reddition de comptes.

“Ce sont mes collègues, les premiers ministres des provinces, qui ont la responsabilité d’assurer la sécurité de nos enfants en classe et celle des enseignants au travail. Mais notre gouvernement va être là pour les aider”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral calcule que les écoles pourraient avec cet argent améliorer leur système de ventilation, augmenter les mesures d’hygiène ou acheter de l’équipement de protection personnelle et des produits de nettoyage.

“Au cours des prochaines semaines, on va travailler main dans la main avec les provinces et les territoires pour que les fonds se rendent le plus vite possible”, a-t-il promis.