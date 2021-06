«Rénovictions»: quels sont vos droits?

En octobre dernier, les députés solidaires Andrés Fontecilla et Ruba Ghazal avaient enjoint le gouvernement Legault d’agir contre les rénovictions et autres évictions abusives.

«Ce qu’on constate aujourd’hui, c’est que les rénovictions deviennent encore plus monnaie courante», déplore, trois mois plus tard, M. Fontecilla, député de la circonscription de Laurier-Dorion, dont fait partie Parc-Extension.

«Il y a une grave crise du logement, non seulement à Montréal, mais partout au Québec. Il y a une urgence de voir à une véritable réforme du monde de l’habitation», ajoute-t-il. «Au Québec, c’est le far west. Les spéculateurs sont en train d’acheter Montréal au détriment des classes populaires pour faire de la place à des gens qui ont beaucoup plus d’argent.»

Légal ou pas?

«La Régie prend en compte, dans le calcul de la variation de loyer, les revenus de l’immeuble ainsi que les montants de taxes, les primes d’assurance, les frais d’énergie, d’entretien et de services. En outre, elle voit à accorder un rendement sur les travaux majeurs, s’il y a eu de tels travaux, et à indexer le revenu net de l’immeuble», peut-on lire sur son site Internet.

Un moratoire réclamé

À Parc-Extension, il flirte autour du 1%, selon les données les plus récentes de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Pour l’île de Montréal, il est de 1,5%.

L’éducation, nerf de la guerre

Une information qui, bien qu’utile à connaître lorsqu’on magasine son appartement, n’apparait pas dans les sections du site Internet de la Régie intitulées «Droits et obligations du locataire» (où ne sont listées que des obligations), «Signature d’un bail», «Augmentation de loyer» ou «Questions fréquentes». On n’y fait pas non plus mention de l’obligation pour les propriétaires d’informer le locataire du loyer payé par son prédécesseur.