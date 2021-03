Dans un communiqué publié par son bureau après la réunion, le grand ayatollah Ali Al-Sistani a affirmé que les chrétiens devraient “vivre, comme tous les Irakiens, dans la sécurité et la paix et avec tous les droits constitutionnels”.

Le Vatican a indiqué que le pape François avait remercié Al-Sistani d’avoir ”élevé la voix pour défendre les plus faibles et les plus persécutés” pendant certaines des périodes les plus violentes de l’histoire récente de l’Irak.