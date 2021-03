Elle a nié les accusations voulant qu’elle ait fait de fausses déclarations à la Banque HSBC, minimisant considérablement la relation de Huawei avec Skycom Tech Co. et mettant la banque en danger de violer les sanctions américaines contre l’Iran.

Les avocats de Meng Wanzhou ont plaidé que les faits reprochés à leur cliente ne constitueraient pas une fraude au Canada parce que la cause repose entièrement sur les sanctions économiques américaines à l’endroit de l’Iran. Au moment des faits, le Canada n’appliquait aucune sanction du genre et c’est toujours le cas aujourd’hui, ont-ils souligné.

Prochaine étape

Les agents de l’ASFC ont saisi le téléphone, la tablette et d’autres appareils appartenant à Mme Meng et ont noté ses mots de passe qu’ils ont ensuite remis à la GRC après son arrestation.

Réactions et représailles

Le ministre des Affaires étrangères, Francois-Philippe Champagne a commenté la décision par une déclaration publiée sur Twitter. Il a une fois de plus appelé la Chine à libérer les Canadiens Michael Kovrig et Micheal Spavor “détenus arbitrairement depuis plus de 500 jours”.

“Entre la collaboration scientifique avec la Chine, qui est quand même une puissance scientifique considérable, et la démonisation de la Chine, qui est une spécialité conservatrice, on est obligé d’avoir une relation avec ce géant-là”, analyse-t-il.

“Il faut que ce soit une relation entre le Canada et la Chine et non une relation entre le “Canada-instrument-américain” et la Chine”, décrit M. Blanchet.