Pourquoi la reine Elizabeth II veut garder le film «Royal Family» caché

Fox Photos via Getty Images De gauche à droite: la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Philip, la reine Elizabeth II, le prince Edward et le prince Charles photographiés au palais de Buckingham en 1972.

Un documentaire sur la famille royale britannique que l’on n’avait pas vu depuis près d’un demi-siècle est réapparu sur YouTube la semaine dernière, des décennies après que sa diffusion eut été stoppée.

Le film de Richard Cawston, simplement intitulé Royal Family, a reçu des critiques mitigées lors de sa première diffusion en 1969. Le documentaire est encore assez controversé aujourd’hui, mais une chose est sûre: la reine Elizabeth ne veut toujours pas que quiconque ne le regarde.

Après tout, Sa Majesté aurait envoyé le film aux archives de la BBC dans les années 1970, où il est resté à l’abri des regards publics depuis.

Pour comprendre pourquoi la reine a voulu garder le documentaire hors de vue pendant la majeure partie de son règne, le HuffPost a contacté Carolyn Harris, qui dirige royalhistorian.com et a écrit Raising Royalty: 1000 Years of Royal Parenting, ainsi que Seth Leonard, écrivain et rédacteur à Eurohistory / European Royal History Journal. Le tweet de Leonard sur la réapparition du documentaire en ligne a attiré notre attention la semaine dernière, juste avant que la vidéo ne soit retirée en raison de revendications de droits d’auteur par la BBC.

Hulton Archive via Getty Images La reine Elizabeth déjeune avec le prince Philip (au centre), la princesse Anne et le prince Charles au château de Windsor en 1969. Une caméra est installée pour filmer le documentaire de la BBC de Richard Cawston Royal Family.

«La reine ne veut pas que le documentaire ne soit visible au public parce qu’il en a trop montré», soutient Leonard. «Dans son livre The English Constitution anglaise, l’historien et journaliste britannique Walter Bagehot a écrit: “Par-dessus tout, notre royauté doit être vénérée, et si vous commencez à l’atteindre, vous ne pouvez pas la vénérer… Sa vie est fondée sur son mystère. Il ne faut pas dévoiler la magie.” Le point de vue de Buckingham Palace semble être que ce documentaire en a trop dévoilé.»

Leonard poursuit: «Le film a trop attiré l’attention sur le mode de vie et la vie personnelle de la famille royale sans trop [souligner] le rôle important que joue la famille royale. Si le documentaire s’était concentré davantage sur le rôle de la famille royale et le précieux travail de ses membres, on soupçonne qu’il n’aurait pas rencontré la désapprobation de Sa Majesté.»

L’héritage du film est toujours débattu aujourd’hui, rappelle de son côté Harris.

«Les défenseurs de l’oeuvre affirment que cela a rendu la famille royale plus accessible et a mis en valeur les personnalités et les intérêts de ses membres, ainsi que leur apport à la société», explique-t-elle, tandis que «les critiques du documentaire pensent qu’il annonçait une nouvelle ère d’intrusion de la presse dans la vie de la famille royale et préparait le terrain pour une future couverture de tabloïd».

Harris souligne également que «le documentaire est vraiment une création de son temps».

«Il existe des préjugés implicites quant à la manière dont les personnes et les événements sont présentés et interprétés. Par exemple, le Brésil est décrit comme un pays de “90 millions d’habitants qui ont à peine entendu parler de la Grande-Bretagne et n’ont jamais vu de reine”.»

«Un documentaire du 21e siècle aurait probablement mis en évidence les liens historiques entre le Brésil et le Royaume-Uni - plutôt que de présenter le Brésil comme une terre lointaine éloignée du Royaume-Uni», note Harris.

De la même manière, les scènes où l’on voit le prince Philip utiliser les Alcooliques anonymes dans une blague et la reine évoquer le terme de «gorille» pour décrire quelqu’un (comme on le voit ci-dessous) seraient probablement laissés de côté aujourd’hui.

Carolyn Harris pense également qu’il y a quelques moments de malaise qui ne feraient pas l’objet d’un film diffusé de nos jours.

«Il y a une scène où le prince Charles montre à son jeune frère, le prince Edward, comment accorder un violoncelle. La corde se brise et frappe Edward au visage», décrit-elle. «La famille royale a une approche plus prudente de sa relation avec les médias aujourd’hui et de tels moments non scénarisés sont moins susceptibles d’apparaître devant les caméras.»

Elle croit également qu’une version plus moderne du documentaire accorderait plus de temps d’écran à la princesse Anne.

«Il y a une forte insistance sur la présentation du prince Philip et du prince Charles comme étant des personnages dynamiques masculins avec une grande variété d’intérêts. Le prince Philip pilote des hélicoptères et peint des aquarelles, le prince Charles fait du ski nautique et joue du violoncelle», illustre Harris, notant que «c’était une époque où le prince Charles était couvert par les médias comme un “prince d’action”.»

«Un documentaire du 21e siècle consacrerait tout autant d’attention aux activités équestres de la princesse Anne et à sa grande variété d’intérêts», fait valoir Harris, renvoyant les lecteurs au documentaire Princess Anne at 70 pour un «portrait très complet de la vie de la princesse Anne et de ses réalisations».

Keystone/Hulton Archive/Getty Images Le prince Philip au travail sur l'un de ses passe-temps, la peinture, le 19 juin 1969, dans une scène du documentaire Royal Family.

Bien que le film ne soit toujours pas disponible pour le visionnement public, Leonard espère qu’un futur héritier pourrait être prêt à changer cela.

«On se demande si le prince de Galles ou le duc de Cambridge pourraient être plus disposés à laisser le documentaire sortir officiellement en accédant au trône», souligne l’écrivain et historien d’Eurohistory, ajoutant qu’il est «compréhensible que la reine, qui est prudente et mesurée, ait ses réserves sur le film».

«Il sera intéressant de voir si ses héritiers partagent les mêmes préoccupations au sujet de ce moment particulier de l’histoire du cinéma royal», note-t-il.