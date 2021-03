Réformes de la police aux États-Unis: rien de radical encore, mais des petits pas...

Neuf mois après la mort de George Floyd , les Etats-Unis n’ont pas engagé de remise à plat radicale mais continuent d’avancer à petits pas, mesurés et localisés, pour mieux lutter contre les violences et le racisme au sein des forces de l’ordre.

Le supplice du quadragénaire noir, asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, a suscité une onde de choc et conduit des foules indignées à battre le pavé pendant des semaines pour réclamer des réformes.

Un débat de fond

“Il y avait cette idée que si les agents commettaient des violences, c’était parce qu’ils étaient exposés à des violences”, rappelle Kate Levine, professeure à la faculté de droit Cardozo à New York. “Les vidéos, les manifestations, les récits de victimes ont mis à mal cette présomption”.

Avec la mort de George Floyd, “des gens qui n’avaient jamais eu à penser aux violences policières ont dû le faire, même si c’est déplaisant”, ajoute Tracie Keesee, une ancienne policière noire cofondatrice du Center For Policing Equity.

Des mesures à chaud

“Pour calmer les esprits”, selon Mme Keesee, plusieurs mesures ont été immédiatement adoptées: certaines villes ont banni les prises d’étranglement, d’autres ont rendu publics les dossiers disciplinaires de leurs agents, renforcé leur formation, etc.

Une proposition de loi, s’attaquant à la large immunité dont jouissent les policiers, a été adoptée à la Chambre des représentants et doit désormais être discutée au Sénat.

Plus largement, les Etats-Unis se sont engagés dans une relecture de leur histoire et ont déboulonné de nombreuses statues, incarnant notamment leur passé esclavagiste.

Le coup de froid

Mais, en pleine campagne électorale, les débats ont pris une tournure politique. Tandis que la criminalité s’envolait dans les grandes villes, Donald Trump s’est posé en garant de “la loi et de l’ordre” et a accusé les démocrates de laxisme.

A New York, les coupes d’un milliard de dollars dans le budget de la police, décidées en juin, ont été significativement réduites et étalées dans le temps. Quant à la réforme fédérale, elle a été enterrée une première fois par le Sénat.

Et sur le terrain, la situation n’a pas évolué: un millier de personnes ont encore succombé sous les balles de la police en 2020, dont 28% d’Afro-Américains, alors qu’ils ne représentent que 12% de la population.

Et la justice a renoncé à poursuivre des agents responsables de la mort d’Afro-Américains non armés, comme Breonna Taylor, abattue dans son appartement du Kentucky, ou Daniel Prude, étouffé pendant une crise psychotique près de New York.