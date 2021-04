Redonner aux plus vulnérables a donné un tout autre sens à mon temps des Fêtes

Courtoisie/Mélodie Rabatel Mélodie Rabatel, musicienne

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne.

Noël, c’était très important pour moi quand j’étais en France. Je me souviens de mes Noëls d’enfance, avec toute ma famille et mes grands-parents. Je recevais une avalanche de cadeaux, c’était complètement démesuré.

Ça fait 10 ans que je suis au Québec et depuis, je suis retournée seulement une fois en France pendant les Fêtes. La majorité du temps, j’ai été invitée chez des amis et on s’est fait un Noël d’expatriés. D’autres fois, j’ai été invitée dans la famille d’amis québécois.

C’était bien, mais il me manquait quelque chose: du sens.

De ne pas être avec ma famille à Noël, pour moi, c’est assez banal, mais c’est la société qui me renvoie que c’est important. Ce n’est pas moi qui le ressent. Et quand on est adulte et qu’on n’a pas d’enfant, il y a moins de magie.

Moi, si je veux, j’achète un billet et demain je suis en France. Tout est dans le choix. Mais les gens qui eux, n’ont pas le choix, c’est très triste.

Tant qu’à ne pas avoir de souper de famille classique, je me suis dit que j’irais faire quelque chose de plus utile.

Je viens d’une famille de musiciens. Pour moi, la musique, c’est une passion, un art de vivre. Je suis chanteuse, pianiste et chef de choeur. Un de ces choeurs, Les Nanas, est composé uniquement de femmes et a été fondé par Sylvie Bourbonnière, la nouvelle directrice générale de La Fondation Le Chaînon.

Depuis 1932, Le Chaînon héberge et accompagne des femmes en difficulté et favorise leur retour à l’autonomie et au pouvoir personnel et social.

Je lui ai dit que cette année, pour Noël, je voulais faire quelque chose qui aurait un sens. Elle a lancé l’idée que je vienne chanter lors du souper de Noël de l’organisme. Ça a tout de suite résonné en moi. J’ai donc offert un concert bénévolement.

Il y avait environ 250 femmes et moins de la moitié résident présentement au Chaînon. Toutes les autres sont déjà passées par cet organisme, mais ne sont plus dans l’urgence absolue. Alors je me dis qu’elles sont sans doute très attachées à ce groupe-là et que plusieurs n’avaient pas d’alternative le 25 décembre. C’était ça, leur Noël. Elles n’avaient pas de plan B.

Toutes les femmes étaient rassemblées dans une grande salle. À la fin du concert, j’ai fait un medley de Noël. On avait distribué les paroles aux femmes. Certaines étaient très attentives, d’autres chantaient les paroles. Il y en a une qui s’est levée et qui a dansé devant moi.

Le Chaînon aide des femmes en grande vulnérabilité. Elles ont toutes des histoires difficiles. C’était un beau moment, un beau souper où on a pu leur amener de la dignité.

J’ai trouvé ça beau et fort. C’est aussi pour ça que je fais ce métier: pour redonner.

«J’ai été très heureuse de ne pas avoir à acheter de cadeaux pour plutôt aller vivre ce moment. De m’être retirée de ce côté consommation et d’avoir simplement partagé un moment.»

Noël, c’est signe de joie et de famille, mais aussi d’excès et de débordements. On s’oblige à faire des repas fastueux. Tout tourne autour de la consommation et c’est la frénésie des cadeaux.

J’ai été très heureuse de ne pas avoir à acheter de cadeaux pour plutôt aller vivre ce moment. De m’être retirée de ce côté consommation et d’avoir simplement partagé un moment.

On devrait offrir plus souvent nos talents aux plus vulnérables dans les moments importants. J’encourage ceux qui le peuvent à le faire. On donne, mais on reçoit aussi: des sourires, de l’affection et de la reconnaissance.

J’étais très heureuse de faire ça. Ça m’a fait un beau Noël et ça a donné du sens à mon 25 décembre.

C’était touchant. Ça m’a nourrie. C’était un cadeau pour moi aussi.

