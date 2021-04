Le premier ministre a affirmé vouloir être transparent et transmettre le plus d’information possible aux Québécois dans le contexte actuel. Il en a donc fait la demande au Dr Horacio Arruda.

«On n’a rien à cacher, s’il y a des gens qui pensent découvrir des complots, il n’y en a pas. Pour moi, c’est important qu’on soit transparent. On n’est pas parfait et on s’ajuste au fur et à mesure de l’évolution des connaissances dans le monde», a poursuivi Legault.