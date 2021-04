Les recherches se poursuivent pour une fillette ensevelie sous les ordures en Inde

SAM PANTHAKY via Getty Images

Neha Vasava et un petit garçon âgé de six ans récoltaient du plastique et du métal sur un monceau de déchets haut de 25 à 30 mètres, dans la décharge de Pirana à Ahmedabad, lorsqu’une partie de la butte s’est effondrée sur eux samedi soir.