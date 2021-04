Vaccin contre la COVID-19: des chercheurs canadiens font des progrès

appledesign via Getty Images

Des chercheurs canadiens font de multiples percées dans la lutte contre la COVID-19 , alors qu’une entreprise de biotechnologie fait les premiers pas vers un vaccin et qu’un hôpital d’Ottawa ouvre un centre de dépistage au volant.

La société biopharmaceutique a expliqué que la particule va maintenant subir des tests de sécurité et d’efficacité.

Le virus isolé

Le Sunnybrook Health Sciences Centre a déclaré que l’isolement du virus aidera les chercheurs du monde entier à développer des vaccins, des traitements et des tests pour le nouveau coronavirus.

L’hôpital et le centre de recherche ont déclaré que l’isolement du virus avait pris «quelques semaines» et que leurs chercheurs avaient collaboré avec l’Université de Toronto et l’Université McMaster.