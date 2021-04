Voici ce qui a mené aux hécatombes dans des CHSLD au Québec

MONTRÉAL — Comment en sommes-nous arrivés à laisser mourir des dizaines de personnes vulnérables à la pandémie de COVID-19 , à l’intérieur même de milieux de soins? Deux rapports d’enquête dévoilés mercredi font état d’un manque de leadership des directions d’établissements, du manque de ressources humaines et du manque de financement des CHSLD.

Québec a rendu publics les rapports d’enquête sur l’hécatombe vécue à la Résidence Herron, à Dorval, ainsi qu’au Centre d’hébergement et de soins de longue durée Sainte-Dorothée, à Laval, au printemps dernier.

Dans le cas d’Herron, l’enquêteur Sylvain Gagnon conclut à une «négligence organisationnelle», blâmant les administrateurs pour avoir échoué à remplir leurs responsabilités face à «une clientèle infiniment vulnérable et complètement dépendante des soins qu’elle reçoit».

Son rapport souligne que 38 décès ont été confirmés par le Bureau du coroner, entre le 26 mars et le 16 avril, à la résidence de Dorval. Deux autres décès sont survenus avant le 25 mars.

«Il faut le dire: c’est un constat navrant! Il me semble qu’on devrait s’attendre à une collaboration naturelle de la part de ceux qui ont des comptes à rendre», dénonce Sylvain Gagnon dans la section «Mise en contexte», où il explique sa démarche.

Ses recommandations plaident pour une plus grande imputabilité des administrateurs alors que malgré «une cascade» de rapports d’évaluation et de demandes de correctifs, il semble qu’aucun processus de suivi n’a permis d’assurer leur mise en place. Il suggère un plus grand pouvoir d’intervention du secteur public.