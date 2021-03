Radio-Canada confirme le retour de plusieurs émissions pour l'automne

La prochaine saison télé risque d’être parsemée d’embûches pour les diffuseurs en raison des circonstances que nous connaissons, en plus de la possibilité d’une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 cet automne. Si la reprise des tournages semble vouloir s’accélérer depuis quelques jours (les comédiens de 5e Rang et de District 31 retourneront notamment au travail en juin), Radio-Canada confirme aussi le retour de plusieurs émissions phares de sa programmation pour la saison 2020-2021.

Six épisodes de 5e Rang et douze d’Une autre histoire sont déjà en banque également.

Si tout va bien, la fin de la quatrième saison et la cinquième saison de District 31 seront diffusées comme prévu, tout comme les nouvelles saisons de Discussions avec mes parents, Toute la vie, les épisodes à tourner de 5e Rang et la première saison de la nouvelle série Les mecs.

Pour ce qui est du volet culture et variétés, les tournages seront évidemment plus faciles à gérer que ceux des dramatiques. De ce fait, Radio-Canada confirme le retour de Tout le monde en parle, Les Enfants de la télé, On va se le dire, Infoman, 100 Génies, Au suivant, En direct de l’univers, 1res fois, Prière de ne pas envoyer de fleurs, Les aventures du Pharmachien, Le gros laboratoire, L’effet Wow et Esprit critique.