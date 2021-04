Justin Trudeau veut agir «très rapidement» contre le racisme selon Duclos

De façon plus générale, a-t-il dit, le gouvernement peut et devrait aider les autres à éliminer les obstacles au progrès pour les Canadiens de différentes origines raciales.

«En tant qu’élus et, plus généralement, en tant que citoyens, nous avons à la fois la capacité et la responsabilité d’aider», a déclaré Jean-Yves Duclos.

Le gouvernement a été contraint de préciser ce qu’il fait pour lutter contre la discrimination et le racisme enraciné dans les agences fédérales après le meurtre par la police d’un homme noir, George Floyd, aux États-Unis et une série d’affrontements entre des policiers et des autochtones et aussi d’autres minorités raciales au Canada.