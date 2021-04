Racisme systémique: le Bloc refuse de dire s'il acceptera les conclusions du comité

Les bloquistes, de leur côté, ont soutenu que la motion était prématurée et n’ont pas voulu présumer des conclusions du comité.

Pourtant, il y a fait explicitement référence dans le document de neuf pages relatant la dernière session parlementaire et distribué aux médias.

″Ça a donné lieu à un des exercices les plus inélégants, donc j’étais convaincu que c’était... d’avoir échappé le ballon. Et j’ai découvert ensuite que c’était devenu une opération orchestrée. C’est à ça que je ne veux pas donner de carburant”, a souligné M. Blanchet.

À son avis, les “seuls juges” de cette situation entre le Bloc et le NPD seront les Premières Nations et les Québécois. “Je m’en remets entièrement à leur jugement”, a-t-il affirmé.

Après coup, il s’est refusé à répondre aux questions subséquentes à ce sujet, incluant sur le comité fédéral à venir et le “geste” qu’aurait posé M. Therrien et qui aurait déclenché la colère de M. Singh.

Bilan de session

La collaboration entre le gouvernement Trudeau minoritaire et les 32 députés bloquistes est moins facile maintenant qu’au début du mandat.

Puis, en début de pandémie, le Bloc a poussé pour de l’aide aux aînés, des améliorations à la Prestation canadienne d’urgence et avait même proposé la création d’un Parlement dit “virtuel”, avant de constater ce que M. Blanchet estime être un changement d’attitude de la part des libéraux.

“On a fini par découvrir qu’un gouvernement qui distribue des milliards, qui viendront quand même de vos poches et des nôtres, peut avoir un certain succès, un taux d’appréciation et ça a ramené une forme de partisanerie”, a déploré le chef bloquiste.