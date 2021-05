Québecor lance la plateforme d'écoute en continu QUB musique

Qub Musique

Alors que de plus en plus d’initiatives voient le jour afin d’encourager la consommation locale à travers la province, Québecor désire faire de même avec la musique et lance, ce lundi 4 mai, la plateforme d’écoute en continu QUB musique.

Avec ce nouvel outil, Québecor cherche à offrir de la visibilité aux artistes québécois, visibilité que les plateformes étrangères comme Spotify et Google Play n’ont jamais pu donner.

QUB musique est disponible dès maintenant dans sa version bêta. Le lancement de la plateforme a été devancé de plusieurs mois en raison des circonstances entourant la pandémie de COVID-19.

«Face aux grandes plateformes internationales de musique en continu, Québecor souhaite proposer aux Québécois un produit d’ici qui offre une vitrine sans pareille aux talents de chez nous et qui contribue à mieux rémunérer les artistes et les ayants droit de la musique», a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par voie de communiqué.

Si QUB musique diffusera également l’oeuvre d’artistes étrangers, c’est toujours dans le but de mettre en valeur la musique québécoise, qui ne sera pas cachée «dans une sous-section de musique du monde». L’idée étant d’amener la musique d’ici et la musique d’ailleurs à se côtoyer et à se compléter à l’intérieur de différentes listes de lecture.

À cet égard, QUB musique compte également mettre de l’avant un contenu plus éditorial, soutenu par des articles et de grands dossiers sur des artistes d’envergure et les grands courants musicaux.

L’accès à QUB musique est offert gratuitement à tous les Québécois jusqu’au 31 juillet 2020. Par la suite, les abonnés à la téléphonie mobile de Vidéotron devront débourser 4,99$ par mois et les autres, 11,99$.

Québecor est bien conscient que le prix de base de QUB musique est plus élevé que celui des autres plateformes du genre, le but étant de pouvoir verser davantage de redevances aux artistes et aux ayants droit.

En offrant une meilleure vitrine aux artistes québécois, ceux-ci peuvent déjà espérer toucher davantage de revenus grâce à l’augmentation potentielle du nombre d’écoutes de leurs compositions.

Les responsables du projet ont d’ailleurs rencontré de nombreux artistes, producteurs et associations pour mieux comprendre leurs besoins à cet effet, et tenter d’offrir des solutions à un problème persistant.