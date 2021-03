«Québecor prend déjà beaucoup de place», réplique Legault à Péladeau

L’actionnaire de contrôle de Québecor et ancien chef du Parti québécois (PQ) y était allé d’une charge à fond de train dimanche contre le gouvernement caquiste, dans le dossier du sauvetage des journaux du Groupe Capitales Médias (GCM).

M. Péladeau exige qu’on reconsidère son offre de reprise de GCM alors que le gouvernement et la cour préconisent plutôt un rachat par des coopératives d’employés. Toutefois, M. Legault craint une concentration de la presse.

Si on veut une diversité, il faut souhaiter que d’autres médias qui appartiennent à d’autres groupes puissent continuer à vivre, a-t-il poursuivi.

«M. Péladeau défend son entreprise et le rêve de tout chef d'entreprise est d'avoir un monopole.»

M. Péladeau n’a pas mis beaucoup de temps à répliquer par son compte Twitter. Sur les risques de concentration de la presse et de monopole, il a relancé les hostilités sur un autre front, soit le rachat de Transat par Air Canada. M. Péladeau s’est opposé à cette transaction.

À titre d’ancien haut dirigeant et actionnaire majeur de Transat, ”(M. Legault) doit certainement savoir ce dont il parle quand il appuie publiquement la transactionTransat/AC (Air Canada) qui donnera plus de 60 pour cent des vols transatlantique et 40 pour cent des destinations soleil” à un seul joueur.