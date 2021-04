Cette Québécoise est partie accoucher au Mexique en pleine pandémie

Le 16 mars, trois jours après que le gouvernement Trudeau eut recommandé aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels, la Québécoise Marie-Ève Méthot prenait l’avion. Mais pas pour revenir au pays. Enceinte de 30 semaines, elle s’envolait pour Guadalajara, au Mexique.

De passage au Québec pour célébrer son shower de bébé et régler quelques affaires - elle travaille en publicité à la pige -, la future maman tenait mordicus à accoucher auprès de son conjoint mexicain. Elle craignait aussi de devoir s’endetter pour accoucher dans sa province natale, n’étant plus admissible à l’assurance maladie en raison de ses séjours à l’étranger.

Après l’avertissement émis par le premier ministre Justin Trudeau, le 13 mars, Marie-Ève a dû faire des pieds et des mains pour devancer son vol, afin d’éviter de «rester prise au Québec».

«Nous avons passé trois heures au téléphone en appel conférence, mon copain et moi, sur la ligne d’Aeroméxico, se remémore-t-elle. Nous avons miraculeusement réussi à changer ma date de vol.»

Elle raconte aussi avoir été questionnée par des «agents de l’aéroport». «Ils m’ont demandé pourquoi j’allais au Mexique à ce temps-ci. Je leur ai expliqué et ils m’ont laissée passer. Si j’avais dit que je partais en voyage, je ne sais pas s’ils m’auraient empêchée de partir ou tenté de me convaincre.»

Une histoire digne d’un conte de fées

Marie-Ève et d’Elery se sont rencontrés il y a 13 ans, à Tokyo.

«On a eu une petite histoire d’amour», raconte-t-elle. «Il était juste de passage un mois et quand il est parti j’étais super triste.»

Mais la magie des réseaux sociaux a opéré, et les deux voyageurs ont gardé le contact. Une décennie après leur première idylle, Marie-Ève atterrissait finalement au Mexique pour lui rendre visite.

Travailleuse autonome, elle a multiplié les allers-retours entre le Québec et le Mexique pendant les deux années qui ont suivi.

«Depuis un an, je passe beaucoup plus de temps au Mexique qu’au Québec. C’est pour ça que j’ai perdu mon assurance maladie l’année dernière», explique-t-elle. La Régie de l’assurance maladie du Québec exige qu’une personne passe au moins 183 jours dans la province chaque année pour demeurer admissible.

«La décision d’accoucher au Mexique je l’ai prise au début de ma grossesse, bien avant la pandémie», explique-t-elle. «J’avais laissé mon appartement. J’habite chez mon père quand je suis en ville. Je ne me voyais pas accoucher sans mes affaires, sans mon chum.»

Elle a donc pris des arrangements pour accoucher dans une maison de naissance privée à Guadalajara, avec un médecin «super fin» et une doula.

Une décision pour laquelle elle se félicite encore plus, maintenant que la COVID-19 a frappé.

Il y a quelques jours à peine, le président Andrés Manuel López Obrador invitait la population mexicaine à « continuer à vivre comme d’habitude » et à «amener votre famille au restaurant» pour stimuler l’économie.

Le gouvernement mexicain a depuis banni les rassemblements de plus de 100 personnes, mais López Obrador continue d’être accusé de ne pas prendre la pandémie au sérieux . Jeudi, le pays avait déclaré 475 cas de COVID-19, en forte augmentation par rapport au début de la semaine.

Marie-Ève avoue s’être demandé si sa décision d’avoir un bébé au Mexique était la bonne, alors qu’elle voit le sérieux avec lequel le premier ministre Legault gère la situation au Québec. «Legault gère la situation beaucoup mieux que le président mexicain. Je me demande comment ça va virer.»

Le stress de l’inconnu

Son médecin et elle ont prévu un «plan B» au cas où elle devait être transférée d’urgence à l’hôpital, mais elle est confiante de pouvoir rester à la maison de naissance, qu’elle considère «plus sécuritaire» que l’hôpital.

Elle anticipe de devoir s’isoler avec son fils et de ne pas pouvoir le présenter à sa belle-famille, si la situation dégénère.

Elle admet d’ailleurs qu’elle et son conjoint pourraient en faire davantage pour se protéger du coronavirus. Bien que son conjoint «tente de s’isoler», l’entrepreneur continue de sortir pour rencontrer ses clients ou rendre service à sa famille.

«Il a sa propre business, il voit ses ventes chuter. C’est un super bon papa, il veut contribuer financièrement alors ça le stresse beaucoup», le défend Marie-Ève. «On essaie de prendre des mesures, mais je pense qu’on n’est pas zélés, on pourrait être plus stricts.»

«Au début quand on a commencé à parler du virus, je faisais partie des sceptiques qui se disaient “ah c’est pas grand chose, on meurt beaucoup plus de la grippe”. Je dédramatisais comme ça. Là j’ai plein d’amis qui ont perdu leur emploi, qui sont dans l’insécurité financière. C’est un peu surréel.»