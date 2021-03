La CAQ cache des choses au sujet des données médicales, croit QS

Un organisme viserait déjà à partager ces données médicales personnelles avec des sociétés pharmaceutiques, alors que pas plus tard que jeudi, M. Legault affirmait qu’il n’y avait pas encore de projets ou de demandes en ce sens.

Or, selon Québecor, un organisme sans but lucratif, Precinomics, a été mis sur pied pour regrouper des intervenants public et privés en vue de partager ces données avec des entreprises pharmaceutiques.