Québec offre des hausses salariales de 7 pour cent sur 5 ans

Pourtant, en septembre, le premier ministre François Legault avait dit que les travailleurs de l’État allaient devoir se contenter d’augmentations correspondant à l’inflation et qu’il n’y avait plus de marge de manoeuvre budgétaire.

L’offre de base sur cinq ans pour les 550 000 employés de l’État se ventile comme suit: 1,75 % chaque année pour deux ans jusqu’en 2021-2022, 1,5 % pour 2022-2023, et 1 % par an pour les deux années suivantes, jusqu’en 2024-2025 donc, pour un total de 7 %.

Un boni de 1000 $ est prévu pour les employés au plus haut de l’échelle, tandis que des mesures sectorielles sont prévues pour les groupes jugés prioritaires par le gouvernement, soit les préposés aux bénéficiaires et les enseignants.

En incluant les offres bonifiées pour ces groupes, les hausses seront de 2 pour cent par année sur trois ans, et 1,5 par an pour les deux années suivantes, pour un total de neuf pour cent. Or le taux d’inflation est prévu pour être de 2,2 % en 2019 et en 2020.