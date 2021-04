Le Québec retient son souffle: qu’annoncera Legault mercredi?

Différentes activités ont été mises sur pause jusqu’au 11 janvier, le temps d’une «pause des Fêtes», mais vraisemblablement, le gouvernement s’apprêterait à prolonger cette pause et irait même beaucoup plus loin.

Ainsi, les bureaux, la construction et le secteur manufacturier seraient fermés, et seuls les commerces dits essentiels demeureraient ouverts, soit les épiceries et les pharmacies. Pour ce qui est des écoles et des garderies, les discussions seraient toujours en cours. Selon TVA Nouvelles, les écoles primaires demeureraient fermées une semaine supplémentaire, et ce serait deux semaines de plus pour les écoles secondaires.