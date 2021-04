L'Assemblée nationale suspend ses travaux jusqu'au 21 avril

Elenarts via Getty Images

L’Assemblée nationale a siégé brièvement mardi le temps de débloquer des fonds d’urgence et d’adopter quatre projets de loi, avant de suspendre ses travaux jusqu’au 21 avril.

Lors d’un point de presse hors du commun, les leaders parlementaires Simon Jolin-Barrette (CAQ), Marc Tanguay (PLQ), Gabriel Nadeau-Dubois (QS) et Martin Ouellet (PQ) ont expliqué poser ce geste “extraordinaire” pour limiter la propagation de la COVID-19.

L’Assemblée nationale emboîte le pas à la Chambre des communes, qui a adopté vendredi une motion semblable d’ajournement. L’objectif est de donner l’exemple aux citoyens en se conformant aux consignes de santé publique en matière d’isolement et de télétravail.

Ajournement des travaux parlementaires jusqu’au 21 avril 2020. Merci à mes collègues leaders des différentes oppositions @marc_tanguay, @GNadeauDubois et @MartinOuellet_ pour leur collaboration. En travaillant ensemble nous contribuons à sauver des vies. #COVID19 #Assnat pic.twitter.com/G0xjhbpkYj — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) March 17, 2020

M. Jolin-Barrette a précisé que les parlementaires demeureront disponibles dans leurs circonscriptions respectives pour assurer les services à la population. Bien qu’il soit déconseillé de se présenter en personne dans les bureaux de comté, il sera toujours possible de rejoindre les députés par téléphone ou par courriel.

“Les 125 élus de l’Assemblée nationale sont là pour accompagner, aider, répondre aux questions de leurs concitoyens”, a déclaré M. Jolin-Barrette.

“La raison pourquoi on suspend l’Assemblée nationale, c’est pas pour faire peur au monde, c’est pour donner l’exemple, c’est pour faire la démonstration que quand la santé publique donne des directives, ce n’est pas optionnel”, a pour sa part affirmé M. Nadeau-Dubois.

Avant de suspendre les travaux de la Chambre mardi, un petit nombre d’élus ont adopté des ”éléments essentiels” pour le gouvernement, notamment des crédits supplémentaires à hauteur de 2,6 milliards $. Il s’agit d’argent qui pourra être décaissé à court terme pour payer les garderies et les salaires dans le réseau de la santé, par exemple.

Les quatre formations politiques représentées à l’Assemblée nationale se sont également entendues pour adopter le budget 2020-2021 pour assurer une “stabilité économique”. Par contre, de l’avis de Simon Jolin-Barrette, le gouvernement devra “fort probablement” présenter une mise à jour économique au cours des prochains jours.

Les projets de loi 31 et 43, qui accordent davantage de pouvoirs aux pharmaciens et aux super-infirmières, ont également été adoptés, mardi. De plus, les projets de loi 41, un omnibus budgétaire, et 48 sur les taxes foncières agricoles, ont obtenu le feu vert des parlementaires.

“Nous, comme députés, on a un devoir d’exemplarité par le comportement que l’on a devant vous aujourd’hui, unis devant cette adversité”, a déclaré M. Tanguay, qui, fait rarissime en politique, a louangé la réaction du gouvernement Legault face à cette crise, la qualifiant de “très bonne”.

“Le Parti québécois est heureux d’avoir participé à cet effort de collaboration, ensemble en solidarité et en humanité, a renchéri M. Ouellet. J’invite les Québécois à adopter toutes les mesures que le gouvernement mettra de l’avant pour nous sécuriser et pour faire face à cette crise.”

Si les partis politiques ont dû faire des “compromis” pour arriver à adopter plusieurs éléments en accéléré mardi, en renonçant notamment à leur droit de parole en Chambre, cet effort est “tout à fait normal dans les circonstances”, selon Québec solidaire.

“Souvent, les commentateurs et je pense aussi beaucoup de citoyens disent: “Ah, les députés, ça ne fait rien que se chicaner ce monde-là”. C’est vrai que ça nous arrive de nous chicaner, mais là aujourd’hui on a la démonstration que quand ça compte vraiment, on est capable de travailler ensemble, de mettre nos allégeances partisanes de côté et travailler pour le bien commun”, a conclu Gabriel Nadeau-Dubois.

Deux députés en isolement

Le PQ a indiqué lundi que son porte-parole en matière d’agriculture, le député de Bonaventure, Sylvain Roy, s’était placé en isolement.

«Par souci de prévention, je fais un confinement volontaire, car comme vous le savez, il y un peu plus d’un an, j’ai eu des traitements médicaux liés à un cancer. J’ai actuellement certains symptômes qui s’apparentent à la grippe et qui m’obligent à être prudent», a écrit M. Roy.

Par souci de prévention, je fais un confinement volontaire, car comme vous le savez, il y un peu plus d'un an, j'ai eu des traitements médicaux lié à un cancer. J'ai actuellement certains symptômes qui s'apparentent à la grippe et qui m'obligent à être prudent. — Sylvain Roy (@Roy_Bonaventure) March 16, 2020

Il emboîte ainsi le pas au député caquiste de Vachon, Ian Lafrenière, qui vendredi dernier s’est placé en isolement volontaire à la suite d’un voyage aux États-Unis.

«À la suite d’un court séjour aux États-Unis, je me place en quarantaine volontaire jusqu’au 23 mars. Je m’isole par respect pour mes collègues et mes concitoyens, et ce, même sans aucun symptôme», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Évitez les bureaux de comté, demande l’Assemblée

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a publié un communiqué lundi, dans lequel elle demande aux citoyens d’éviter de se rendre dans les bureaux de circonscription «dans le contexte du coronavirus».

«Les moyens tels que le téléphone ou le courriel sont privilégiés pour toute personne qui souhaite entrer en communication avec son député. Cette demande a pour but de réduire les déplacements de la population et ce, conformément aux recommandations émises par les autorités publiques.»