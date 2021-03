Québec change de discours et veut maintenant attirer plus d'étudiants étrangers

jacoblund via Getty Images

À peine trois semaines après une tentative ratée de modifier un programme dédié aux étudiants étrangers qui risquait de forcer des centaines d’entre eux à quitter le Québec, le gouvernement change radicalement de discours et veut maintenant les accueillir à bras ouverts, les qualifiant de «candidats de choix» à l’immigration.

«Les étudiants internationaux constituent des candidats de choix à l’immigration. Ils sont des étudiants francophones, francisés et intégrés dans leur milieu d’études. Ils sont particulièrement bien placés pour poursuivre leur vie au Québec s’ils le souhaitent», a déclaré vendredi la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

Celle-ci présentait la nouvelle Politique internationale du Québec, intitulée «Le Québec: fier et en affaires partout dans le monde».

Au début du mois, le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, a tenté d’introduire une réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) qui aurait eu pour effet de renvoyer dans leur pays d’origine des centaines d’étudiants étrangers admis ici et bien intégrés.

L’opposition dénonce l’«improvisation»

Ce changement de discours radical a fait réagir les trois partis d’opposition qui n’ont pas tardé, vendredi, à dénoncer l’«improvisation» et le manque de communication entre les ministères du gouvernement de la Coalition avenir Québec.

«Évidemment qu’on veut des étudiants étrangers, mais avec ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, l’attractivité ne sera pas très grande», prévient le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, en ajoutant que «la main gauche et la main droite ne fonctionnent pas toujours ensemble» dans ce gouvernement.

«Après ce qu’a fait son collègue à l’Immigration, le fiasco du PEQ, mettons qu’il a noirci pas mal la vitrine. Ça va être assez difficile de dire: venez au Québec, on vous veut, on vous aime, on va reconnaître vos diplômes», a-t-il souligné.