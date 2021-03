Le Québec enregistre nouveaux 35 décès liés à la COVID-19

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

On recensait 226 nouveaux cas, pour un total de 52 624, samedi.

Le nombre d’hospitalisations a glissé de 49, à 981, et deux personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 129.

En date de samedi, 11h, on comptait 97 infections de plus dans la région de Montréal, pour un total de 26 122. Le bilan était de 5569 cas à Laval et de 7233 en Montérégie.