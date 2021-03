Le Québec enregistre 120 nouveaux cas de COVID-19

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

Si aucun décès n’a été signalé dans les 24 dernières heures, les autorités ont rapporté trois décès survenus entre le 23 et le 28 août. Cela porte le nombre de décès à 5758 depuis le début de la pandémie.

On comptait une hospitalisation de moins pour un total de 116. On dénombrait aussi un patient de moins aux soins intensifs pour un total de 16.

La région montréalaise continue d’être la plus touchée par la progression du coronavirus. Ainsi, on compte désormais 29 815 cas sur l’île de Montréal depuis le début de la pandémie, une augmentation de 46 par rapport à la veille. On a aussi recensé 9304 (+15) cas en Montérégie.