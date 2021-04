Québec donne des conseils pour les funérailles et pour les ados

Dites aux adolescents que ce n’est pas le moment de se rapprocher et d’échanger des liquides biologiques.

C’est une des précautions formulées lundi par le Québec, qui a aussi lancé des mises en garde concernant les funérailles et les mariages, pour juguler le coronavirus.

Le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, a incité lundi les jeunes actuellement en congé à éviter les ”échanges de produits biologiques”. Il a ainsi fait allusion aux rapprochements qui peuvent se produire lors des fêtes entre adolescents et à leurs conséquences.

“C’est peut-être le temps de reporter les échanges à un autre moment, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne au parlement, au côté du premier ministre François Legault. (...) Essayez d’être un peu plus distants. Essayez de ne pas vous passer la bière.”

Funérailles et mariages

En outre, les autorités suggèrent des restrictions en ce qui a trait aux services funéraires, soit limiter le nombre d’invités et ne pas prendre part à des obsèques si on est malade.

Dès maintenant, on demande d’éviter les contacts physiques comme les poignées de main et les accolades en plus d’encourager les gens à se laver les mains.