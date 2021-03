Québec déplore 75 autres décès liés à la COVID-19

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Le nombre d’infections est en progression de 697 cas pour s’établir à 46 838. Ce nombre inclut toutefois les morts et les 14 044 guérisons enregistrées à ce jour.

On rapporte 550 cas confirmés de plus à Montréal, pour un total de 23 693 personnes infectées. Le nombre de personnes ayant contracté le virus est passé à 5090 à Laval et à 5783 en Montérégie.