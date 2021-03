Québec dénonce l'intrusion d'Ottawa en santé

À cette fin, Ottawa devrait accepter de hausser considérablement, et sur une base récurrente, ses paiements de transfert en santé versés chaque année aux provinces. Les provinces réclament d’Ottawa 28 milliards $ de plus, à se partager annuellement. Des négociations vont d’ailleurs débuter à ce propos lors d’une rencontre fédérale-provinciale prévue le 10 décembre.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, reproche au gouvernement Legault de ne pas arrêter de “répéter que le fédéralisme canadien fonctionne, que sa loyauté envers le Canada est entière et qu’il fait des gains. La vérité, c’est qu’il n’y en a pas, de gains, c’est échec après échec et c’est notre relance économique qui en souffre parce qu’on ne l’a pas, l’argent, puis on dépend du bon vouloir et de la discrétion de Mme Freeland, puis de M. Trudeau. C’est ça, l’absurdité du Canada.”