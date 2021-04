Québec demande la suspension des négociations avec le secteur public

franckreporter via Getty Images

Dans une déclaration transmise samedi à La Presse canadienne, le président du Conseil du trésor Christian Dubé explique avoir fait cette demande «afin de permettre de nous concentrer sur l’atténuation et le contrôle des impacts de la pandémie».

Trois syndicats ont fait savoir à La Presse canadienne qu’ils ont accepté ou comptent accepter l’offre de Québec: le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).