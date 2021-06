Même si les rassemblements de 10 personnes et moins seront permis pendant quatre jours, «on parle de deux événements sur ces quatre jours-là», a clarifié le premier ministre.

Quelques heures plus tôt, Santé Canada avait émis des recommandations beaucoup plus strictes que celles de Québec pour les célébrations du temps des Fêtes en période de pandémie de COVID-19. Le ministre fédéral estime de son côté que les célébrations en personne avec des gens qui ne font pas partie d’un même ménage sont des activités à risque élevé et recommande de les éviter.