Québec recevra 700 000 doses de vaccins contre la COVID-19 d'ici la fin mars

Le Québec recevra au courant du mois de mars 400 000 doses du vaccin de Pfizer et 300 000 doses du vaccin de Moderna, a annoncé jeudi Christian Dubé.

«On est très, très, très heureux du déroulement de la vaccination», a déclaré le ministre, faisant alors référence à la prise de rendez-vous chez les 85 ans et plus, qui a commencé en ligne et au téléphone jeudi.