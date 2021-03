Les Pussy Riot en spectacle à Sainte-Thérèse

Matthew Eisman via Getty Images

La quatrième édition de Santa Teresa promet. Le festival débutera en grande pompe, le vendredi, avec Flèche Love, Choses sauvages et Les Louanges, avant d’accueillir les Pussy Riot.

Nous retrouvons aussi parmi la programmation Alexandra Stréliski, Elisapie, Daniel Caesar, Jesse Mac Cormack, Kid Kouna (la version punk pour enfants de Keith Kouna!), Roméo Elvis, Claudia Bouvette, We Are Wolves et KNLO + Robert Nelson, notamment.