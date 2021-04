Montréal: un rapport recommande la distribution du Publisac à ceux qui le demandent

MONTRÉAL — Les circulaires comme le Publisac devront être distribués seulement qu’à ceux qui le demandent et non d’une façon systémique sur l’île de Montréal, a recommandé un comité d’élus dans un rapport très attendu dévoilé jeudi soir.

Les coûts environnementaux de la distribution systémique des circulaires comme le Publisac sont trop élevés, a tranché la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs de Montréal.

Bien connu des consommateurs et distribué à domicile, le Publisac contient à la fois des feuillets publicitaires et généralement un hebdomadaire local.

L’éditeur et imprimeur québécois TC Transcontinental distribue son produit à environ 800 000 domiciles sur l’île de Montréal, ce qui représente 20 800 tonnes de matières générées chaque année selon la commission.

Lors de la présentation de leur rapport, les élus qui siègent à la commission ont fait valoir une série de raisons reliées à l’environnement pour justifier leurs recommandations. Ils ont notamment mentionné «le défi associé à la crise du recyclage, caractérisé entre autres par la fermeture des marchés étrangers pour les matières issues des centres de tri, la contamination croisée des matières dans ces centres, la saturation de la capacité des sites d’enfouissement et la baisse (de la valeur) des matières recyclées sur le marché».

Un règlement qualifié de discriminatoire

La commission recommande que la Ville laisse un «délai raisonnable» avant l’entrée en vigueur de «l’opt-in» et demande également que l’administration municipale fasse «des représentations auprès du gouvernement du Canada pour que Postes Canada adapte ses pratiques» à ce modèle.

L’inquiétude des journaux locaux

Métro Média, qui compte sur le Publisac pour la distribution de ses journaux, craint pour l’avenir des hebdomadaires locaux. Son vice-président et directeur général, Andrew Mule, a déclaré aux élus qu’«une vingtaine de mes journalistes et employés vont perdre leurs emplois» si le modèle d’affaires actuel n’est pas maintenu.

«Même si la Ville choisit de développer le modèle «opt-in, elle se doit de renforcer son modèle “opt-out” en attendant, et surtout, de travailler avec tous les acteurs du milieu, y compris les entreprises de distribution publicitaire et les autres paliers gouvernementaux afin de trouver des solutions pour la distribution de la presse locale», a pour sa part déclaré le vice-président de la commission et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement, Francesco Miele.