Le premier ministre François Legault a publié sur ses réseaux sociaux la première d’une série de publicités «plus percutantes» destinées plus particulièrement au récalcitrant qui sous-estime les impacts sur la santé de la COVID-19.

Il explique ensuite que trois jours plus tard, il a commencé à ressentir de la fatigue et à avoir «une grosse fièvre» jusqu’à ne plus être capable de respirer.