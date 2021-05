À l’occasion du Super Bowl LIV, le dimanche 2 février, Budweiser Canada fera revivre cette publicité - au Canada seulement donc -, mais non sans l’avoir adaptée au goût du jour.

Et comme on le sait, en 2020, les vieux téléphones et les gros ordinateurs sont sortis de nos vies. Voilà que les appareils intelligents prennent le contrôle...