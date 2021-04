Les provinces ont échoué à prendre soin de leurs aînés, selon Trudeau

“Je suis profondément préoccupé (...) et c’est pour ça que depuis plusieurs semaines, tous les jeudis soirs, je souligne ça avec les premiers ministres des provinces. C’est pour ça qu’on a offert 14 milliards $, incluant de l’argent pour nos aînés (...) pour améliorer la situation. Et on espère que les provinces vont accepter cet argent et faire les changements nécessaires”, a dit M. Trudeau.