Propane: les agriculteurs devront patienter, prévient Québec

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

L’approvisionnement quotidien de propane jugé essentiel de 2,5 millions de litres sera garanti au moins jusqu’à samedi, a indiqué lundi après-midi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien .

Cette mise au point est survenue alors que plus tôt dans la journée, quelques centaines d’agriculteurs ont de nouveau exprimé leur colère , cette fois en se rendant au bureau montréalais du premier ministre Justin Trudeau afin de critiquer l’approche d’Ottawa dans ce dossier.

Depuis le début du débrayage, il y a presque une semaine, Ottawa a écarté d’envisager une loi spéciale pour forcer un retour au travail. À Regina, en Saskatchewan, la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a une fois de plus exhorté la plus importante compagnie ferroviaire au pays et la partie syndicale à conclure une entente négociée.