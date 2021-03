Voies ferrées bloquées: autres craintes de pénurie de gaz propane au Québec

L’organisme reconnaît que l’hiver québécois a jusqu’ici été clément en matière de températures observées, mais il rappelle qu’une vague de froid pourrait changer le scénario rapidement. Vendredi matin, les températures sont inférieures à 15 degrés Celsius sous zéro dans plusieurs régions du Québec, selon Environnement Canada, et le temps froid devrait durer jusqu’à samedi.

L’Association québécoise du propane affirme que tout blocage des voies qui perdurerait ne ferait qu’exacerber les problèmes liés à une pression renouvelée de la demande. Elle ajoute que le transport ferroviaire est extrêmement important pour les nombreux Québécois qui utilisent quotidiennement du propane pour leurs maisons, entreprises, fermes et flottes de véhicules. La livraison ponctuelle est de la plus haute importance pour garantir la poursuite des activités essentielles nécessitant le propane, ajoute-t-elle.

En novembre dernier, plus de 3000 cheminots du Canadien National membres du syndicat des Teamsters ont fait la grève pendant une semaine. L’interruption de la circulation des trains avait causé une pénurie de propane et incité des agriculteurs en colère à organiser de grandes manifestations.

L’Association québécoise du propane prétend regrouper la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu’un grand nombre de fabricants et distributeurs d’équipements et d’appareils utilisant le propane comme source d’énergie.