PL61: un projet de loi nécessaire selon les villes

izikMd via Getty Images

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) demandent aux parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec de rapidement trouver un terrain d’entente en vue de l’adoption du projet de loi 61 afin de relancer l’économie du Québec.

Dans un communiqué publié jeudi soir, l’Union des municipalités du Québec fait valoir que la relance économique doit passer par la simplification, l’allègement et la réduction dans les délais des projets d’infrastructures et que le temps est compté.

«On ne peut pas attendre à l’automne, c’est maintenant qu’il faut passer à l’action, et cela, partout au Québec. Il ne faut pas l’oublier, le contexte est exceptionnel, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain », a écrit la présidente de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, précisant que le projet de loi 61 simplifie la mise en chantier de plus de «200 projets structurants dans toutes les régions du Québec.»