La session prend fin sans que le principe du projet de loi 61 soit adopté

Celui-ci devra permettre de relancer l’économie “dans le respect de l’environnement et des contre-pouvoirs” et s’assurer “qu’il n’y aura pas un seul dollar de fonds publics qui va s’en aller en corruption et en collusion”.

“La ministre se dit heureuse (...) de l’amendement à l’article 50. Est-ce à dire que la ministre se fiait aux oppositions pour rendre le projet de loi moins odieux, alors que c’était son travail à elle, à la source, d’empêcher le projet de voir le jour, elle qui est la seule qui peut et qui doit dire non à son gouvernement face à de telles dérives?”

Legault plaide sa cause sur Facebook

“Dans les prochaines heures, les partis d’opposition devront décider si oui ou non, ils veulent nous aider à relancer l’économie québécoise et construire plus rapidement les écoles, les hôpitaux, les projets de transport en commun et à réparer nos routes maganées.”