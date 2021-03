Steven_Kriemadis via Getty Images

QUÉBEC — Après des jours de consultations et combien de propositions d’amendements, le gouvernement et l’opposition se retrouvent dos à dos, incapables de trouver un terrain d’entente sur le projet de loi 61.

Les partis d’opposition ont refusé, jeudi, de débattre du principe du projet de loi, qui est “vicié”, selon Québec solidaire, car il accorde au gouvernement des pouvoirs exceptionnels et même abusifs.

Concessions

Il a dit vouloir modifier les articles litigieux du projet de loi concernant principalement l’environnement, les marchés publics et la reddition de comptes.

L’article 51, qui permettait au gouvernement et à ses ministres de se mettre à l’abri des poursuites judiciaires, a quant à lui été complètement modifié.

Enfin, un projet ne pourra bénéficier d’une mesure d’accélération que durant un an après l’entrée en vigueur de la loi, et non deux ans, a proposé M. Dubé.